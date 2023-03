Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dell: sans enthousiasme malgré de bons résultats information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 16:01









(CercleFinance.com) - Dell Technologies a ouvert la séance de vendredi sur une note hésitante et sur de faibles écarts en dépit de ses bons résultats trimestriels publiés la veille au soir.



Le fabricant de serveurs et de PC a dévoilé jeudi soir, après la clôture de Wall Street, un chiffre d'affaires de quatrième trimestre de 25 milliards de dollars, en baisse de 11% d'une année sur l'autre.



Les analystes visaient seulement 21,6 milliards de dollars de revenus sur le trimestre clos début février.



Sa branche dite 'Infrastructure Solutions Group' - qui regroupe ses activités dans les serveurs et le stockage de données - a pourtant signé des ventes en hausse de 7% à 9,9 milliards de dollars, alignant un huitième trimestre consécutif de croissance.



Mais la division 'Client Solutions Group' (ordinateurs et accessoires) a vu son chiffre d'affaires se replier de 23% à 13,4 milliards de dollars.



Le résultat opérationnel s'est lui contracté de 26%, à 1,2 milliard de dollars, sur le trimestre écoulé, donnant un bénéfice par action (BPA) de 1,80 dollar, supérieur au consensus de 1,25 dollar.



A noter que Dell a également annoncé hier soir le départ de son directeur financier Tom Sweet, qui sera remplacée par son actuelle directrice du contrôle de gestion, Yvonne McGill, à compter de l'automne.



Suite à toutes ces annonces, l'action Dell grignotait 1,1% vendredi dans les premiers échanges, après avoir ouvert la séance dans le rouge.





