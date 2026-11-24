Dell Technologies a relevé mardi ses objectifs annuels de chiffre d'affaires et de bénéfice pour la troisième fois cette année, grâce à une demande soutenue en infrastructures d'intelligence artificielle. Pour l'exercice fiscal 2027, le groupe anticipe désormais un chiffre d'affaires de 202 milliards de dollars, contre 192 milliards précédemment et un consensus de 194,48 milliards de dollars. Ses prévisions de ventes annuelles de serveurs optimisés pour l'IA passent de 74 à 78 milliards de dollars, tandis que son objectif de bénéfice ajusté par action est relevé de 25,50 à 29,68 dollars. Le fabricant texan bénéficie notamment des investissements croissants des entreprises et des fournisseurs de services cloud dans les serveurs équipés de puces Nvidia.

Au troisième trimestre, achevé le 30 octobre, Dell a enregistré un chiffre d'affaires record de 54,94 milliards de dollars, contre 49,32 milliards attendus par les analystes, tandis que son bénéfice ajusté par action a atteint 9,45 dollars, dépassant largement le consensus de 6,59 dollars. Le groupe a engrangé 60,2 milliards de dollars de nouvelles commandes de serveurs d'IA sur la période, portant son carnet de commandes à un niveau historique de 132,3 milliards de dollars. La division Infrastructure Solutions Group (ISG), qui rassemble les activités de serveurs et de stockage, a vu ses revenus presque tripler, à 41,97 milliards de dollars.

Selon Jeff Clarke, directeur des opérations de Dell, la division ISG génère désormais l'essentiel des bénéfices et de la croissance du groupe, témoignant de la transformation de son modèle économique. La demande en infrastructures d'IA continue de s'étendre à l'échelle mondiale, avec plus de 7.500 clients déployant les solutions Dell AI Factory, qui associent serveurs, stockage, équipements réseau et logiciels. En revanche, l'activité de vente d'ordinateurs personnels a enregistré un net ralentissement, avec un chiffre d'affaires en hausse d'environ 3%, à 12,89 milliards de dollars, après une progression de 20% au trimestre précédent. Parallèlement, le conseil d'administration a approuvé une enveloppe supplémentaire de 25 milliards de dollars consacrée aux rachats d'actions.