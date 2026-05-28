Dell revoit ses prévisions à la hausse alors que le développement des centres de données dédiés à l'IA stimule la demande ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Dell revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour les serveurs IA, à 60 milliards de dollars

* La société publie des prévisions pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations

* Elle annonce un chiffre d'affaires en hausse de 88 % au premier trimestre, à 43,84 milliards de dollars

* Le cours de l'action de la société grimpe d'environ 39 % après la clôture

* Une filiale de Dell remporte un contrat de 9,7 milliards de dollars avec le ministère de la Défense

(Mise à jour des actions au paragraphe 2, ajout de détails sur l'accord entre Dell et le ministère de la Défense au paragraphe 11) par Jaspreet Singh

Dell DELL.N a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels jeudi, indiquant que l'expansion des centres de données de ses clients stimule la demande pour ses serveurs optimisés pour l'IA et équipés des puces avancées de Nvidia.

Les actions de la société, qui compte parmi ses clients CoreWeave CRWV.O , Honeywell International HON.O et Samsung Electronics 005930.KS , ont progressé d'environ 39 % en séance prolongée.

Les géants américains de la technologie, notamment Alphabet

GOOGL.O et Amazon AMZN.O , prévoient de dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, ce qui devrait stimuler la demande en équipements pour serveurs et centres de données auprès de fournisseurs tels que Dell et Super Micro Computer SMCI.O .

Ces excellents résultats montrent comment Dell est devenu l'un des grands gagnants du boom de l'IA générative, l'entreprise gérant bien la crise des puces mémoire en augmentant ses prix et en ajustant sa chaîne d'approvisionnement.

“Nous réévaluons nos prix, semble-t-il, chaque jour. Et je suis sûr que nos clients en ressentent les effets. Malheureusement, je ne vois pas cela changer compte tenu du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, caractérisé par un environnement inflationniste,” a déclaré Jeff Clarke, directeur des opérations de Dell, lors d'une conférence téléphonique post-résultats.

Dell a déclaré qu'elle prévoyait désormais un chiffre d'affaires lié aux serveurs d'IA d'environ 60 milliards de dollars pour l'exercice 2027, contre 50 milliards de dollars dans ses prévisions précédentes.

Elle a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 165 et 169 milliards de dollars, soit une forte augmentation par rapport à ses prévisions précédentes de 138 à 142 milliards de dollars.

La société a également relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel à 17,90 dollars, contre 12,90 dollars précédemment.

Le chiffre d'affaires de Dell a augmenté de 88 % pour atteindre 43,84 milliards de dollars au premier trimestre, dépassant largement l'estimation moyenne des analystes compilée par LSEG, qui s'élevait à 35,43 milliards de dollars. Son bénéfice par action ajusté de 4,86 dollars a également dépassé les estimations de 2,94 dollars.

“La société est mieux positionnée que ses concurrents grâce à son envergure, ses relations avec les fournisseurs et sa capacité à hiérarchiser la demande, ce qui l'a aidée à gagner des parts de marché pendant la pénurie de mémoire,” a déclaré Melissa Otto, responsable de la recherche chez S&P Global Visible Alpha.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Dell provenant de son groupe de solutions d'infrastructure, qui comprend ses offres de stockage, de logiciels et de serveurs, a bondi de 181 %, tandis que les ventes de son groupe de solutions clients — qui regroupe les PC — ont augmenté de 17 %.

La société a également publié des prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations du marché.

Mercredi, le département américain de la Défense a attribué à une filiale de Dell un contrat de cinq ans d'une valeur de 9 ,7 milliards de dollars pour aider à gérer les licences des logiciels Microsoft.