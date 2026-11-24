Dell revoit à la hausse ses prévisions annuelles après un trimestre record, porté par la forte hausse de la demande de serveurs dédiés à l'IA

Dell Technologies DELL.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, après avoir enregistré des résultats trimestriels records, portés par la forte demande des entreprises en infrastructures d'IA.

L'entreprise basée au Texas profite de l'essor de l'IA générative, car de plus en plus d'entreprises et de fournisseurs de services cloud achètent les serveurs d'IA de Dell, équipés de puces Nvidia NVDA.O , pour exécuter des charges de travail complexes liées à l'IA et des agents autonomes.

Pour l'exercice 2027, Dell table désormais sur un chiffre d'affaires de 202 milliards de dollars, supérieur à son objectif précédent de 192 milliards de dollars et aux prévisions de Wall Street, qui s'élevaient à 194,48 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Dell a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel pour les serveurs optimisés pour l’IA, passant de 74 milliards de dollars à 78 milliards, ainsi que son estimation du bénéfice par action ajusté, qui passe de 25,50 dollars à 29,68 dollars.

“Nous sommes désormais une entreprise différente, avec l’Infrastructure Solutions Group (ISG) qui génère la grande majorité de nos bénéfices et de notre croissance”, a déclaré Jeff Clarke, directeur des opérations de Dell.

M. Clarke a indiqué que la demande continuait de s’accélérer et de s’étendre à l’échelle mondiale, avec plus de 7 500 clients déployant les “Dell AI Factories”, une offre groupée combinant serveurs, stockage, réseau et logiciels pour aider les entreprises à créer et à exploiter des modèles d’IA.

Il a ajouté que Dell avait clôturé le troisième trimestre avec un carnet de commandes record de 132,3 milliards de dollars pour les serveurs d’IA, après avoir enregistré 60,2 milliards de dollars de nouvelles commandes au cours de la période de trois mois close le 30 octobre.

Mardi, le conseil d’administration a approuvé une autorisation supplémentaire de rachat d’actions à hauteur de 25 milliards de dollars.

Le chiffre d’affaires record de Dell au troisième trimestre, à 54,94 milliards de dollars, a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 49,32 milliards de dollars. Son bénéfice par action ajusté, à 9,45 dollars, a également dépassé les estimations, qui s’élevaient à 6,59 dollars.

Le chiffre d’affaires d’ISG — qui regroupe les activités serveurs et stockage — a presque triplé pour atteindre 41,97 milliards de dollars au cours du trimestre, mais la croissance de sa division PC a ralenti. Le chiffre d’affaires de cette division a augmenté d’environ 3 % pour s’établir à 12,89 milliards de dollars, contre une hausse de 20 % au cours des trois mois précédents.

La société prévoit également pour le quatrième trimestre un chiffre d’affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations.

Le fabricant de PC concurrent HP HPQ.N a annoncé mardi un chiffre d’affaires de 16 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant l’estimation moyenne des analystes de 15,42 milliards de dollars, grâce aux livraisons d’appareils équipés d’intelligence artificielle et à la demande de PC professionnels. Son bénéfice par action ajusté de 83 cents a également dépassé les estimations.

L'action Dell a progressé de 3 % lors d'une séance après-clôture marquée par la volatilité, après avoir clôturé en baisse de près de 12 %, tandis que celle de HP a gagné environ 14 %.