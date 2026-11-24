Dell recule avant la publication de ses résultats, la durabilité de la demande en IA en point de mire

** L'action Dell Technologies DELL.N a chuté de 11,7 % mardi, à 295,59 dollars, à l'approche de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, l'attention se portant sur la pérennité de la demande liée à l'IA

** Selon LSEG, le fabricant d'ordinateurs et de serveurs devrait annoncer un chiffre d'affaires en hausse de 83 % en glissement annuel au troisième trimestre fiscal, à 49,32 milliards de dollars, et afficher un BPA ajusté de 6,59 dollars contre 2,59 dollars il y a un an

** Au dernier trimestre , DELL a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars et relevé ses prévisions de bénéfices, invoquant la forte hausse de la demande pour ses serveurs d'IA

** Cette annonce intervient alors que l'action de son concurrent Hewlett Packard Enterprise HPE.N s'effondre d'environ 16 % en séance après que la société a mis en garde contre une pression sur les marges pour l'exercice 2027, et que les titres liés à l'IA reculent à mesure que le rebond lié au retour de Jensen Huang s'estompe

** Malgré ce recul, l'action DELL a bondi d'environ 135 % depuis le début de l'année, surpassant largement la hausse d'environ 5 % du secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT

** L'action s'échangeait récemment à 11 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui correspond à sa moyenne sur 5 ans

** Sur 31 analystes, 21 attribuent à l'action la note "achat fort" ou "achat", tandis que 10 recommandent de "conserver"; le cours cible médian s'établit à 574 dollars

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