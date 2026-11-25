** L'action Dell Technologies DELL.N recule de près de 6 % à 277,61 dollars avant l'ouverture du marché
** La société a fait état d’un ralentissement de la croissance de son activité PC, les clients ayant donné la priorité à leurs dépenses en serveurs et en solutions de stockage
** J.P. Morgan indique que "la faiblesse du marché des PC offre également une certaine flexibilité pour réorienter les composants rares vers les infrastructures, comme l’a démontré le troisième trimestre de l’exercice 2027, bien que Dell n’ait pas encore déterminé dans quelle mesure elle souhaite tirer parti de cette opportunité à l’approche de l’exercice 2028"
** Mardi, la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels pour la troisième fois cette année, après des résultats trimestriels records, alimentés par la forte hausse de la demande des entreprises en infrastructures d’IA
** Selon JPM, la demande reste le principal facteur positif, en particulier dans le domaine des serveurs d’IA, où Dell a enregistré 60 milliards de dollars supplémentaires de commandes et porté son carnet de commandes à plus de 130 milliards de dollars, ce qui a incité la banque à revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour les serveurs d’IA pour l’exercice 27 et jusqu’à l’exercice 28
** À la clôture de la séance d'hier, le titre avait progressé de 134 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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