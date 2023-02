Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dell: plan de suppression de 5% des effectifs information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 14:11









(CercleFinance.com) - Dell Technologies a annoncé lundi qu'il allait supprimer environ 5% de ses effectifs dans le cadre d'un plan visant à réduire ses dépenses afin de mieux les aligner avec ses priorités stratégiques actuelles.



Dans un avis financier, le fabricant américain d'ordinateurs et de serveurs justifie sa décision par la nécessité de faire preuve de prudence au vu de l'environnement économique 'difficile' à l'oeuvre actuellement.



Sachant que le groupe texan comptait l'an dernier autour de 133.000 employés, son plan de licenciements devrait porter sur quelque 6650 postes.



Dell prévoit d'enregistrer les dépenses liées à la mise en oeuvre de ces mesures dans ses résultats de quatrième trimestre, qui paraîtront le 2 mars prochain.





