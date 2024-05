Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dell: légère baisse du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/05/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Dell Technologies a fait part jeudi soir d'un BPA ajusté (non GAAP) en baisse de 3% à 1,27 dollar au titre de son premier trimestre comptable (clos début mai), ainsi que d'un profit opérationnel ajusté en diminution de 8% à 1,47 milliard.



Le constructeur d'équipements informatiques a pourtant vu ses revenus augmenter de 6% à un peu plus de 22,2 milliards de dollars, tirés en particulier par un bond de 42% de ses revenus serveurs et réseaux, au sein de sa division solutions infrastructures.



'Nous avons de nouveau démontré notre capacité à générer des cash-flows vigoureux, l'IA continuant de soutenir la nouvelle croissance', commente sa CFO Yvonne McGill, pointant les 7,9 milliards de dollars de cash-flows des activités sur les 12 derniers mois.





