Longtemps associé à l'univers des ordinateurs personnels, Dell Technologies est en train de changer de dimension sous l'impulsion de l'intelligence artificielle. Fort d'un carnet de commandes historique et d'une rentabilité en pleine expansion, le fabricant texan a relevé pour la troisième fois cette année ses ambitions financières. Reste à savoir si cette prospérité nouvelle relève d'une transformation structurelle ou d'une conjoncture exceptionnellement favorable.

Les trimestres se suivent et les records tombent. Sur les trois mois achevés le 30 octobre, Dell a plus que doublé son chiffre d'affaires ( 103%), à 54,94 milliards de dollars, contre 49,32 milliards attendus par les analystes. Le bénéfice ajusté par action a, quant à lui, bondi de 265%, à 9,45 dollars, loin devant un consensus établi à 6,59 dollars. Pour son exercice fiscal 2027, le groupe table désormais sur des revenus de 202 milliards de dollars, contre 192 milliards précédemment, et sur un bénéfice ajusté par action de 29,68 dollars, contre 25,50 dollars jusqu'ici. Malgré ces résultats et le relèvement de ses objectifs, le titre Dell accuse un repli de 8% en cours de séance ce mercredi.

Le PC s'efface, les serveurs prennent le pouvoir

En l'espace de quelques années, Dell a profondément remodelé son ADN. Sa division Infrastructure Solutions Group (ISG), qui rassemble les activités de serveurs, de stockage et d'équipements réseau, a vu ses revenus quasiment tripler ( 198%) au troisième trimestre, à près de 42 milliards de dollars. Sur les douze derniers mois, elle concentre désormais 68% du chiffre d'affaires et 83% du résultat opérationnel du groupe, contre respectivement 38% et 54% lors de l'exercice 2024. En miroir, l'activité historique des ordinateurs personnels ne progresse plus que de 3%, pénalisée par des entreprises qui privilégient leurs investissements dans les centres de données au détriment du renouvellement de leurs parcs informatiques.

La métamorphose du groupe se lit surtout dans son carnet de commandes. Dell a engrangé 60,2 milliards de dollars de nouvelles commandes de serveurs optimisés pour l'IA sur le trimestre, portant son carnet à un niveau historique de 132,3 milliards de dollars. L'essentiel des nouvelles commandes concerne la plateforme Vera Rubin NVL72 de Nvidia, tandis que le portefeuille d'opportunités commerciales représente encore plusieurs fois la taille du carnet de commandes. De quoi offrir une visibilité appréciable sur les prochains exercices. "L'offre demeure la principale contrainte, la direction s'attendant à ce que l'écart entre l'offre et la demande se creuse tout au long de 2027", soulignent les analystes de Citi, qui entrevoient ainsi un potentiel de nouvelles surprises positives.

Mais réduire la renaissance de Dell aux seules puces graphiques de Nvidia serait passer à côté d'une partie de l'histoire. Les ventes de serveurs traditionnels et d'équipements réseau ont bondi de 235%, à 15 milliards de dollars, tandis que les revenus du stockage ont progressé de 24%, à 4,93 milliards. L'essor de l'inférence et de l'IA agentique, particulièrement gourmandes en ressources informatiques, irrigue progressivement l'ensemble des infrastructures. "La plupart des entreprises clientes en sont encore au stade de la preuve de concept", relève David Paige, analyste chez RBC Capital Markets. Autrement dit, une grande partie du potentiel commercial de l'IA en entreprise reste encore à matérialiser.

L'ivresse des marges à l'épreuve du temps

Au-delà de l'envolée des volumes, c'est la rentabilité du fabricant texan qui retient désormais l'attention. La marge opérationnelle ajustée du groupe a gagné 4,9 points en un an, à 14,2%, tandis que celle de sa division ISG a atteint 17%. Les dépenses opérationnelles ne représentent plus que 7% du chiffre d'affaires, leur plus faible proportion en 42 ans d'existence. Les économies d'échelle, la discipline tarifaire et la montée en puissance des solutions de stockage propriétaires permettent ainsi à Dell de contrebalancer l'effet dilutif des serveurs d'IA sur ses marges. Cette embellie financière s'accompagne d'une enveloppe supplémentaire de 25 milliards de dollars consacrée aux rachats d'actions.

Toutefois, derrière cette mécanique bien huilée subsiste une interrogation sur la pérennité des niveaux de rentabilité actuels. La rareté des composants électroniques et la flambée des prix des mémoires DRAM et NAND contribuent à soutenir les prix de vente, brouillant la frontière entre amélioration structurelle et embellie cyclique. "La pérennité des marges reste à démontrer, les marges des activités d'ISG hors IA semblant nettement supérieures à leurs niveaux historiques", préviennent Joseph Cardoso et ses équipes chez JPMorgan. La banque estime que les investisseurs auront besoin de davantage de transparence pour distinguer les bénéfices durables des économies d'échelle de ceux liés aux tensions actuelles sur l'offre.

Ce scepticisme se retrouve dans la valorisation boursière du groupe. Selon UBS, le multiple des bénéfices attendus sur les douze prochains mois est retombé autour de 10 fois, contre plus de 20 fois trois mois auparavant. RBC Capital Markets a également ramené son objectif de cours de 640 à 550 dollars, malgré un relèvement de ses estimations bénéficiaires, en raison de la contraction des multiples de valorisation dans le secteur. Citi demeure à l'achat avec un objectif de 550 dollars, tandis que JPMorgan maintient sa recommandation à "surpondérer" et sa cible de 515 dollars. Dell a manifestement réussi à se réinventer. Il lui reste désormais à convaincre Wall Street que sa seconde jeunesse n'a rien d'éphémère.