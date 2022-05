Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dell: hausse de 63% du BPA au 1er trimestre 2022 information fournie par Cercle Finance • 27/05/2022 à 12:42









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a atteint un record de 26,1 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 16 %, avec une croissance dans les activités infrastructure Solutions Group (ISG) et Client Solutions Group (CSG).



Infrastructure Solutions Group a réalisé un chiffre d'affaires record de 9,3 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 16 %. Client Solutions Group a réalisé un chiffre d'affaires de 15,6 milliards de dollars au premier trimestre, en hausse de 17 % d'une année sur l'autre.



La société a généré un bénéfice d'exploitation de 1,6 milliard de dollars au premier trimestre, en hausse de 57 %.



Le bénéfice net des activités poursuivies s'est établi à 1,1 milliard de dollars, en hausse de 62 %. Le bénéfice dilué par action s'est établi à 1,37 $, en hausse de 63%.





