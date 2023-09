Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dell: hausse de 4% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 14:00









(CercleFinance.com) - Dell Technologies a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 4% à 1,74 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable, avec un profit opérationnel ajusté en légère augmentation de 1% à 1,98 milliard.



Le constructeur d'équipements informatiques a pourtant vu ses revenus se contracter de 13% à un peu plus de 22,9 milliards, avec des baisses à la fois dans ses divisions de solutions d'infrastructure (-11%) et de solutions clients (-16%).



'Nous continuons de nous concentrer sur les segments les plus rentables du marché, où nous disposons d'une position de leader', avance son vice-président et COO Jeff Clarke, soulignant aussi que 'l'IA se présente déjà comme un vent favorable de long terme'.





