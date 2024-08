Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Dell: augmentation de 9% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Dell Technologies a fait part jeudi soir d'un BPA ajusté (non GAAP) en augmentation de 9% à 1,89 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable (clos début août), ainsi que d'un profit opérationnel ajusté en hausse de 3% à 2,03 milliards.



Le constructeur d'équipements informatiques a vu ses revenus s'accroitre de 9% à un peu plus de 25 milliards de dollars, emmenés en particulier par une envolée de 80% de ses revenus de serveurs et réseaux, au sein de sa division solutions infrastructures.



'Notre dynamique en intelligence artificielle (IA) s'est accélérée au deuxième trimestre, et nous avons observé une croissance du nombre d'entreprises clientes achetant des solutions d'IA à chaque trimestre', explique son vice-président et COO Jeff Clarke.



'La demande en serveurs optimisés par l'IA s'est accrue de 23% en rythme séquentiel, à 3,2 milliards de dollars, atteignant 5,8 milliards depuis le début de l'année', précise-t-il, revendiquant un carnet de commande en la matière de 3,8 milliards.





