Dell: augmentation de 20% du dividende avec les résultats

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, Dell Technologies a fait part jeudi soir d'une augmentation de 20% de son dividende annuel par action, à 1,78 dollar, à partir du versement trimestriel prévu début mai.



Sur les trois derniers mois de son exercice (clos le 2 février), le constructeur d'équipements informatiques a vu son BPA ajusté (non GAAP) s'accroitre de 22% à 2,20 dollars, malgré des revenus en contraction de 11% à un peu plus de 22,3 milliards.



'Notre forte dynamique de serveurs optimisés par l'IA continue, avec des commandes en hausse de presque 40% séquentiellement et un carnet presque doublant, pour finir l'exercice à 2,9 milliards de dollars', souligne le COO Jeff Clarke.





