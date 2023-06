Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Dell: attentes dépassée au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 16:06









(CercleFinance.com) - Dell Technologies a fait état jeudi soir de résultats trimestriels bien supérieurs aux attentes de Wall Street, malgré un environnement économique qualifié de 'difficile'.



Le bénéfice net du groupe texan pour les trois mois clos au 5 mai, le premier trimestre de son exercice fiscal, est ressorti à 578 millions de dollars, soit 79 cents par action, contre 1,1 milliard (1,37 dollar) un an plus tôt.



Hors exceptionnels, son bénéfice par action (BPA) s'est établi à 1,31 dollar alors que le consensus anticipait seulement 86 cents.



Son chiffre d'affaires sur la période a reculé de 20% à 20,9 milliards de dollars, une performance là encore supérieure aux prévisions des analystes.



Dans une note de réaction, les équipes de Credit Suisse exprimaient toutefois leur déception face à l'absence de révision à la hausse de la perspective de chiffre d'affaires annuel du groupe suite à ces bons chiffres.



La publication du constructeur informatique était néanmoins saluée par les investisseurs, comme en témoignait la hausse de presque 2% du cours de son action vendredi matin à la Bourse de New York.



Il est vrai que la tonalité du groupe tranche avec celle de son concurrent HP, dont les résultats ont été durement sanctionnés à l'issue de la séance d'hier avec une glissade en Bourse de plus de 6%.





