Dell: +25%, le carnet de commandes dans l'IA impressionne

(CercleFinance.com) - Le titre Dell explose de plus de 25% à la hausse vendredi en Bourse de New York suite à l'annonce, hier soir, de profits et de chiffres de ventes supérieurs aux attentes des analystes.



Le groupe technologique américain, qui s'est détourné des PC pour se concentrer sur le marché des entreprises, a vu son BPA ajusté (non GAAP) s'accroitre de 22% à 2,20 dollars sur les trois derniers mois de son exercice 2023/2024, clos le 2 février.



Le constructeur d'équipements informatiques dit pourtant avoir enregistré des revenus en contraction de 11% à un peu plus de 22,3 milliards.



Mais sa dynamique dans les serveurs dédiés à l'IA impressionne le marché, avec des commandes qui ont grimpé de presque 40% séquentiellement et un carnet d'ordres qui dépassait 2,9 milliards de dollars en fin d'exercice.



Dell Technologies a par ailleurs fait part d'une augmentation de 20% de son dividende annuel par action, qui passera à 1,78 dollar à partir du versement trimestriel prévu début mai.



Suite à cette publication, les analystes de Bank of America ont relevé leur objectif de cours sur le titre de 98 à 116 dollars, tout en réitérant leur conseil d'achat.



Saluant l'accélération des activités dans l'IA, les équipes d'UBS portent le leur de 99 à 113 euros, avec une recommandation là aussi maintenue à l'achat.





