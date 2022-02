Delivery Hero vise un chiffre d'affaires compris entre 9,5 et 10,5 milliards d'euros en 2022

(AOF) - A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, Delivery Hero a levé le voile sur ses perspectives 2022. Ainsi, le spécialiste allemand de la livraison de repas table sur un chiffre d'affaires compris entre 9,5 et 10,5 milliards d'euros cette année, une valeur brute des transactions (GMV) comprise entre 44 et 45 milliards d’euros et une marge d’Ebitda ajusté comprise entre -1% et -1,2%.

En 2021, les revenus ont atteint 6,6 milliards d'euros (+89% sur un an) et la valeur brute des transactions (GMV) est ressortie à 35,4 milliards d'euros (+62%). Le groupe tablait sur un chiffre d'affaires compris entre 6,4 et 6,7 milliards d'euros et une GMV comprise entre 33 et 35 milliards d'euros.

En parallèle, la marge d'Ebita ajusté est ressortie à -2,2% en 2021 contre un objectif d'environ -2%.

