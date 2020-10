DELIVERY HERO relève une nouvelle fois ses objectifs annuels

(AOF) - Delivery Hero (+4,39% à 99,20 euros) est l'un des grands gagnants de la pandémie de Covid-19. Le spécialiste de la livraison de repas en fait une nouvelle la démonstration aujourd'hui avec le relèvement de ses objectifs annuels. Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 2,7 et 2,8 milliards d'euros en 2020, contre « entre 2,6 et 2,8 milliards d'euros » précédemment. Cette guidance avait déjà été relevée en juillet dernier. En parallèle, le groupe table toujours sur une marge d'Ebitda ajusté comprise entre -14% et -18% cette année.

