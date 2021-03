DELIVEROO sera valorisé jusqu'à 8,8 milliards de livres sterling lors de son IPO

(AOF) - Les choses se précisent concernant l'introduction en Bourse (IPO) de Deliveroo. Le spécialiste britannique de la livraison de repas a annoncé lundi que le prix de cotation sera compris entre 3,90 et 4,60 livres sterling par action. Le groupe sera ainsi valorisé entre 7,6 et 8,8 milliards de livres sterling (hors exercice de l'option de surallocation). Lors de son entrée sur la place de Londres, Deliveroo prévoit de lever environ 1 milliard de livres sterling via l'émission de nouvelles actions. Plusieurs actionnaires cèderont également leurs parts.

En janvier et février 2021, la valeur totale des commandes reçues par Deliveroo sur sa plateforme a bondi de 121% par rapport à la même période de 2020.