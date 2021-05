Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deliveroo : se maintient avec des propos de broker Cercle Finance • 11/05/2021 à 16:18









(CercleFinance.com) - Deliveroo reste à peu près stable malgré une orientation largement négative du marché londonien (-2% sur le FTSE), soutenu par des propos de Jefferies qui initie une couverture à 'achat' avec un objectif de cours fixé à 390 pence. Selon le broker, le spécialiste britannique de la livraison de repas est 'en bonne voie de faire deux choses que son multiple de valorisation suggère qu'il ne fera pas : prospérer dans un paysage concurrentiel et générer un EBITDA soutenu'.

Valeurs associées DELIVEROO RG-A LSE +1.38%