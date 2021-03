DELIVEROO resserre sa fourchette de prix pour son IPO

(AOF) - Les choses se précisent de plus en plus concernant l'introduction en Bourse (IPO) de Deliveroo. Le spécialiste britannique de la livraison de repas a resserré lundi le prix de cotation entre 3,90 et 4,10 livres sterling par action, laissant augurer d'une valorisation comprise entre 7,6 et 7,85 milliards de livres sterling (hors exercice de l'option de surallocation). La précédente fourchette allait de 3,90 à 4,60 livres sterling par action.

Si Deliveroo dit avoir suscité une forte demande de la part des investisseurs, le groupe se méfie de la volatilité actuelle des marchés mondiaux. L'introduction en Bourse de Deliveroo est prévue sur la place de Londres pour le 7 avril.