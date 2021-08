Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deliveroo : réduction des pertes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - Deliveroo affiche une perte avant impôts de 104,8 millions de livres sterling au titre du premier semestre 2021, contre une perte de 128,4 millions sur la même période en 2020, malgré un taux de marge brute en retrait d'un point à 7,8%. Les revenus ont progressé de 82% à 922,5 millions de livres, principalement en conséquence du doublement de la valeur brute des transactions (+102%), lié à une hausse du nombre de consommateurs actifs chaque mois en comparaison du premier semestre 2020. Deliveroo maintient ses perspectives rehaussées le 8 juillet, d'une croissance annuelle de la valeur brute des transactions (GTV) entre 50 à 60% et d'une marge brute annuelle (en pourcentage de la GTV) dans le bas de la fourchette de 7,5 à 8%.

Valeurs associées DELIVEROO RG-A LSE -4.03%