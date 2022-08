Deliveroo: le titre avance, solide performance semestrielle information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 11:36

(CercleFinance.com) - Le groupe britannique de livraison de repas Deliveroo progresse en Bourse de Londres ce mercredi après avoir fait part d'une 'solide performance' au titre de son premier semestre, en dépit d'un environnement jugé 'difficile' du point de vue de la consommation.



Sur les six premiers mois de l'année, la valeur brute de ses transactions (GTV) a progressé de 7% sur un an pour atteindre près de 3,56 milliards de livres.



Son chiffre d'affaires a augmenté de manière encore plus marquée, avec une progression de 12% à 1,01 milliard de livres sous l'effet de l'augmentation des commissions qu'il perçoit sur les commandes et du décollage de ses recettes publicitaires, une nouvelle source de revenus.



Dans son communiqué, Deliveroo dit avoir continué de gagner des parts de marché au Royaume-Uni et en Irlande, mais aussi en France et en Italie.



Le groupe a cependant annoncé son intention de se retirer des Pays-Bas, un marché où il n'occupe pas de position dominante et qui n'a représenté que 1% de la valeur brute de ses transactions au premier semestre.



Will Shu, le fondateur et directeur général de la société, a déclaré que la société restait déterminée à devenir rentable d'un point de vue opérationnel et à générer un flux de trésorerie disponible positif.



Sur les six premiers mois de l'année, sa perte d'exploitation ajustée (Ebitda) s'est creusée à 68 millions de livres, pour un cash flow négatif de 128,4 millions.



La société a déclaré maintenir son objectif annuel d'une croissance de 4% à 12% au niveau de la valeur de ses commandes à taux de change constants et celui d'une marge opérationnelle ajustée entre -1,8% et -1,5%.



Le titre, qui n'a cessé de perdre du terrain depuis son introduction en Bourse l'an dernier, progressait de près de 3% mercredi en fin de matinée.