Deliveroo: entouré après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 15:02

(CercleFinance.com) - Deliveroo bondit de 6% à Londres, après la publication d'une perte avant impôt creusée à 298 millions de livres sterling en 2021, contre 213 millions l'année précédente, mais avec des revenus en croissance de 57% à 1,82 milliard.



Le groupe britannique de livraisons de plats cuisinés fait état d'une augmentation de 70% de sa valeur brute des transactions (GTV), à devises constantes, et de gains de parts de marché au Royaume Uni et en Irlande.



Pour l'année en cours, Deliveroo anticipe une croissance de sa GTV de 15-25% à changes constants, avec une progression plus forte au second semestre qu'au premier, ainsi qu'une marge d'EBITDA ajusté par rapport à la GTV entre -1,5% et -1,8% (contre -2% en 2021).