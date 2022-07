Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Deliveroo: délaissé après un abaissement de prévisions information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 10:20









(CercleFinance.com) - Deliveroo reste à peu près stable et sous-performe donc la tendance à Londres, délaissé après un abaissement par le groupe de livraisons de repas à domicile, de sa prévision de croissance de la valeur des transactions brutes (GTV) pour l'ensemble de 2022.



Le Britannique anticipe désormais cet indicateur clé de son activité en hausse de 4 à 12% à taux de changes constants, contre une fourchette-cible précédente de 15-25%. Il maintient néanmoins son objectif d'une marge d'EBITDA ajusté entre -1,5 et -1,8% de la GTV.



Sur le deuxième trimestre, Deliveroo a vu sa GTV croitre de 2% sur un an à taux de changes constants, en ralentissement donc par rapport à la hausse de 12% du premier trimestre, ce qu'il explique par 'des vents contraires accrus pour la consommation'.





Valeurs associées DELIVEROO RG-A LSE +1.08%