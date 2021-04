DELIVEROO : bond des commandes au premier trimestre, mais prudence pour l'avenir

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - La pandémie de Covid-19 a été une aubaine pour les spécialiste de la livraison de repas commandés en ligne. Deliveroo en est l'illustration du jour. Les commandes ont bondi de 114% à 71 millions lors du premier trimestre 2021 et leur valeur de 130 % à 1,65 milliard de livres sterling. Le groupe, qui a connu récemment une introduction en Bourse mouvementée, s'est toutefois montré prudent concernant ses perspectives 2021, alors que les mesures de restriction prises pour endiguer la pandémie de Covid-19 devraient progressivement être levées.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.