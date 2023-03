Delfingen vise une marge opérationnelle courante de 6% en 2023

(AOF) - Delfingen, équipementier automobile spécialiste solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides, annonce un résultat opérationnel courant 2022 en baisse de 13% à 21,1 millions d’euros. Ce qui fait ressortir une marge de 5% contre 6,6% en 2021. Le chiffre d'affaires ressort à 417,1 millions d'euros, en hausse de 15 % sur un an. Pour 2023, l’objectif est un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, en croissance interne de près de 8%, et une marge opérationnelle courante de 6% contre 5% en 2022 et 6,6% en 2021.

Au premier semestre, malgré un contexte difficile lié aux tensions sur les composants électroniques, à la crise russo-ukrainienne et aux restrictions sanitaires en Chine, Delfingen a enregistré une croissance de 5,3 % (+3,2% à périmètre et taux de change constant). Dès le troisième trimestre, et grâce à une stabilisation de l'environnement de marché, le groupe a accéléré sa trajectoire pour afficher une croissance de 26% au second semestre.

Cette inflexion favorable lui a permis dès novembre de réviser à la hausse son anticipation de chiffre d'affaires pour l'année 2022 de plus de 380 millions d'euros à 410-415 millions d'euros.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale du 2 juin 2023 le versement d'un dividende de 0,64 euro par action.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.