Delfingen surperforme le marché automobile

(AOF) - Au premier semestre 2022, Delfingen a réalisé un résultat net part du groupe de 3,3 millions d'euros à comparer à 12,7 millions au premier semestre 2021. Le résultat opérationnel courant a reculé de 42,4% à 11 millions, soit 5,4% du chiffre d'affaires. Il est principalement impacté par la baisse de la marge brute de 5,3 points, l'augmentation du poids des autres achats et charges externes de 0,9 point (énergies et transports) et la diminution de la masse salariale de 1,9 point. Le chiffre d'affaires a progressé de 5,3% à 203,9 millions. En organique, la croissance atteint 3,2%.

La production automobile mondiale est en baisse de 1,8% au premier semestre dans un contexte encore difficile avec les tensions sur les composants électroniques, la crise russo-ukrainienne ou les restrictions sanitaires en Chine (deux mois de confinement en avril et mai).

Delfingen surperforme le marché de 4,5 points et de 7,6 points hors effet mix géographique de ses ventes. En effet, la baisse de la production automobile est particulièrement marquée en Europe/Afrique (-10 %) où le groupe réalise 51 % de ses ventes.

Le groupe anticipe une performance au deuxième semestre de 2022 inférieure à celle du premier semestre. Sous réserve d'un contexte de marché plus défavorable, le chiffre d'affaires 2022 est attendu au-delà des 380 millions d'euros avec une marge opérationnelle de l'ordre de 5%.

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.