Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen: soutenu par un relèvement d'analyste information fournie par Cercle Finance • 08/02/2022 à 16:07









(CercleFinance.com) - Delfingen prend 3% avec le soutien d'Euroland Corporate qui relève son conseil de 'neutre' à 'accumuler' avec un objectif de cours rehaussé de 50 à 61 euros, au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires annuel en croissance organique de 11,5%.



'Après un premier semestre de très bonne facture (+130%, +52% tcc), la société a fait preuve de résilience au second semestre (+7,2% en publié), dans une conjecture de marché (pénuries, inflation des coûts) complexe', souligne l'analyste.





Valeurs associées DELFINGEN Euronext Paris +2.14%