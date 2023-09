Delfingen: "Résultats en nette progression et guidance relevée "

Publication des résultats S1 2023



Après avoir publié un chiffre d’affaires semestriel en forte progression (233,9 M€, +14,7%), Delfingen surpasse à nouveau nos attentes et communique des résultats S1 de très bonne facture. Le ROC du groupe s’établit à 16 M€, soit une marge de 6,8% (+140 bps vs S1 2022) et le RN à 7 M€ (3% du CA vs 1,6% S1 2022). Suite à ces solides résultats, Delfingen réhausse son objectif de MOC de 50 bps pour l’année 2023 (6,5% vs 6,0% précédemment), après avoir revu celui de revenus en mai (465 M€ vs 450 M€).



Perspectives



Fort d’une top line dont la croissance devrait à nouveau être vigoureuse au S2 (malgré une plaque US attendue en probable retrait suite aux menaces de grèves chez plusieurs syndicats de constructeurs), d’un retour aux volumes, d’une marge brute sous contrôle et de la contribution positive du M&A, Delfingen revoit sa prévision de MOC 2023 à 6,5% (vs 6,0% précédemment). Nous nous alignons sur la guidance du groupe et attendons à présent que d’importants efforts soient faits le plus rapidement possible sur le désendettement de la structure. Le discours de la direction nous a rassuré sur ce point.



Recommandation



Suite à cette publication, nous réitérons notre recommandation à Achat et réhaussons notre objectif de cours notre objectif de cours à 67 € (vs 62€) après avoir revu quelques hypothèses de notre valorisation (marge normative notamment). Le titre se traite 8,0x notre ROC 2023e contre un secteur à près de 11,0x.