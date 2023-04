Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen: résultat net annuel divisé par deux information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Delfingen a publié un résultat net part du groupe divisé par deux à 8,1 millions d'euros au titre de 2022, pour une marge opérationnelle courante en repli de 1,6 point à 5% et un chiffre d'affaires en croissance de 15% à 417,1 millions.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 2 juin le versement d'un dividende de 0,64 euro par action au titre de l'exercice, 'témoignant de la confiance du management dans les perspectives du groupe'.



L'équipementier automobile vise en effet pour 2023 un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, représentant une croissance organique annuelle de près de 8%. Sur cet horizon, il compte améliorer sa marge opérationnelle courante pour atteindre 6%.





