Delfingen: objectif de marge abaissé pour 2023

(CercleFinance.com) - En dépit d'un chiffre d'affaires en hausse, Delfingen Industry abaisse de 6,5% à environ 6% son objectif de marge opérationnelle courante pour 2023, du fait de la plus faible activité en fin d'année. Son résultat opérationnel courant serait néanmoins en hausse de 30%.



Le groupe dévoile un chiffre d'affaires de l'année 2023 à 456,7 millions d'euros, en croissance de 9,5% (+9,6% à périmètre et taux de change constants), dont des progressions de ses deux activités, mobilité et industriel, de respectivement +8,3% et +16,4%.



Malgré le ralentissement observé en fin d'année, Delfingen a continué de surperformer le marché automobile mondial (+1 point). L'activité textile confirme par ailleurs son potentiel de relais de croissance, avec un chiffre d'affaires en hausse de 22,6% à 80 millions.





