Delfingen: objectif de CA annuel relevé

(CercleFinance.com) - A l'occasion de l'annonce d'un chiffre d'affaires record pour le premier trimestre 2023, Delfingen révise à la hausse son objectif annuel de chiffre d'affaires à 465 millions d'euros, tout en réaffirmant celui d'une marge opérationnelle courante de 6%.



Au premier trimestre, il a enregistré un chiffre d'affaires de 116,6 millions d'euros, en hausse de 14% (+13,9% à périmètre et taux de change constants), signant ainsi son meilleur chiffre d'affaires trimestriel, dans la poursuite de l'accélération de sa croissance.



Le spécialiste des solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides revendique une progression à deux chiffres de l'ensemble de ses activités, avec des croissances organiques de 12,4% en mobilité et de 24% en industriel.





