Delfingen: le titre grimpe après une fin d'année en trombe

(CercleFinance.com) - Delfingen, un spécialiste de la protection et du cheminement des réseaux électriques et des fluides, s'inscrit en forte hausse lundi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'une 'superbe fin d'exercice' selon les analystes.



Le groupe a dévoilé vendredi soir un chiffre d'affaires annuel de 417 millions d'euros au titre de l'exercice 2022, en hausse de 14,9%, grâce notamment à une forte accélération de son activité sur le 4ème trimestre.



Dans son communiqué, la société a mis en évidence la surperformance 'continue' du secteur automobile sur l'ensemble de ses activités et de ses régions.



Les analystes d'Euroland font remarquer que la société a fini l'année 'en trombe' avec chiffre d'affaires de quatrième trimestre en hausse de 23,6% à 103,2 millions d'euros, dont une croissance organique de 19,2%.



'La performance annuelle de Delfingen est d'excellente facture et dépasse la guidance fournie par la société, guidance qui avait pourtant été revue à la hausse', indique la société de Bourse, qui maintient son objectif de cours à 62 euros et sa recommandation d'achat.



Pour l'exercice 2023, le groupe dit anticiper un chiffre d'affaires de l'ordre de 450 millions d'euros pour l'année 2023, soit une progression attendue de 8%, alors que la croissance de la production automobile mondiale est attendue à 4% cette année.



Suite à cette publication, le titre bondissait de 3,5% lundi à la Bourse de Paris, contre une baisse de l'ordre de 1,5% pour le marché parisien.





