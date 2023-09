Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen: la séquence haussière post-résultats se poursuit information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 12:32









(CercleFinance.com) - Delfingen poursuit sa série haussière ce mardi en s'adjugeant pas loin de 4%, ce qui porte à près de 8% ses gains depuis vendredi soir et la présentation de ses résultats de premier semestre.



Suite à cette publication, Euroland a réitéré dans la matinée sa recommandation d'achat sur le titre de l'équipementier automobile, tout en rehaussant son objectif de cours de 62 à 67 euros.



Dans sa note, la société de Bourse souligne que le spécialiste de la protection des réseaux embarqués et du transfert de fluides a de nouveau surpassé ses attentes en dévoilant des résultats semestriels 'de très bonne facture'.



Euroland rappelle que Delfingen a également revu à la hausse sa prévision de marge opérationnelle courante pour 2023, désormais attendue à 6,5% contre 6% précédemment.



Ses analystes font par ailleurs remarquer que le titre se traite aujourd'hui à huit fois leur estimation de résultat opérationnel courant pour 2023, contre 11x pour l'ensemble du secteur.





