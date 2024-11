DELFINGEN INDUSTRY : Q3 2024 revenue

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anteuil, le 4 novembre 2024

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2024

Dans un environnement de marché exigeant, DELFINGEN accélère la mise en œuvre de sa feuille de route IMPULSE 2026

DELFINGEN INDUSTRY (DELFINGEN), leader mondial des solutions de protection de câbles pour les marchés automobile et industriel, publie son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2024.

En millions d'euros

non audités T3 9 mois 2023 2024 Δ Δ

organique 2023 2024 Δ Δ

organique Automobile 98,1 84,6 -13,7% -13,1% 297.1 272,5 -8,3% -8,2% Industrie 16.9 15,5 -8,4% -7,8% 51,8 52.3 +0,9% -5,3% Total 115,0 100.2 -12,9% -12,3% 348,9 324,8 -6,9% -7,8%

DELFINGEN a réalisé un chiffre d'affaires de 324,8 M€ à fin septembre 2024, en baisse de 6,9% par rapport à la même période en 2023. A périmètre et taux de change constants, hors acquisitions début avril 2023 de REIKU GmbH en Allemagne et d'AHN Chem Co. Ltd en Corée du Sud, et en compensant l'impact des taux de change €/$ à fin septembre 2024, le chiffre d'affaires est en baisse de 7,8%.

L'évolution des ventes reflète la contraction de la production automobile mondiale, combinée à un marché allemand atone en Europe et à un retard dans le lancement de certaines plateformes électriques aux Etats-Unis et à la fin de vie de certains projets hérités de l'ex-Schlemmer.

Malgré ce contexte difficile, DELFINGEN est un partenaire de confiance de ses clients et continue de renforcer ses positions concurrentielles.

Evolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique

En M€

non audités T3 9 mois 2023 2024 Δ Δ

organique 2023 2024 Δ Δ

organique Europe - Afrique 52,8 45,6 -13,6% -13,5% 163,9 155,8 -5,0% -7,0% Amérique du Nord et du Sud 47,7 39,7 -16,8% -15,5% 142,6 126,5 -11,3% -10,9% Asie 14.6 14.9 +1,7% +2,9% 42.4 42,6 +0,6% -0,4% Total 115,0 100.2 -12,9% -12,3% 348,9 324,8 -6,9% -7,8%

Dans cet environnement économique dégradé qui affecte les marchés automobile et industriel, le Groupe reste concentré sur le déploiement de son plan Impulse 2026.

Premières avancées du plan IMPULSE 2026

DELFINGEN a mis en place une nouvelle feuille de route pour guider et structurer son développement et sa performance financière. Cette feuille de route s'articule autour de trois axes principaux (optimisation, rationalisation et accélération) pour mobiliser efficacement les ressources du Groupe, s'adapter aux enjeux de ses marchés et saisir toutes les opportunités.

• Axe 1 : optimisation des positions de leadership dans le secteur des systèmes de protection (PS) - Automobile

• Axe 2 : rationalisation de l'activité tubes de transfert de fluides (FTT) - Automobile

• Axe 3 : accélération du marché industriel

Certaines des mesures de la feuille de route visant à améliorer les marges du Groupe ont déjà été mises en œuvre.

Ces mesures commencent à produire leurs résultats au second semestre 2024 et devraient être largement mises en œuvre d'ici la fin du premier semestre 2025. Cela engagera le Groupe dans un cycle de croissance qualitatif privilégiant la valeur plutôt que les volumes pour atteindre une rentabilité de premier plan dans le secteur et forger une résilience plus forte pour mieux faire face aux cycles économiques.

Perspectives

DELFINGEN ne s'attend pas à une amélioration de l'activité d'ici la fin de l'année au vu des prévisions de S&P Global Mobility. Il reste néanmoins confiant quant à la réalisation d'une marge opérationnelle courante supérieure à 5% en 2024.

Prochain événement :

10 février 2025 : Publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2024 (après bourse).

À propos de DELFINGEN ( www.delfingen.com )

DELFINGEN est le leader mondial des solutions de protection de câbles et des tubes de transfert de fluides pour les marchés de l'automobile et de l'industrie (énergies renouvelables, ferroviaire, agricole, etc.).

Entreprise familiale depuis plus de 70 ans, le Groupe compte 4 000 collaborateurs et une présence mondiale qui assure une proximité avec ses clients, avec 41 bureaux dans 21 pays sur quatre continents : Amériques, Europe, Afrique et Asie.

DELFINGEN est au cœur des enjeux stratégiques du secteur automobile et manufacturier, notamment en matière d'électrification, de connectivité, de sécurité et de normes environnementales.

DELFINGEN est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (FR0000054132 - ALDEL) et est membre de l'association MiddleNext.

