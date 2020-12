Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen : entouré après un relèvement d'objectifs annuels Cercle Finance • 24/12/2020 à 09:42









(CercleFinance.com) - Delfingen bondit de 15% après un net relèvement de ses anticipations de performance pour l'année 2020, un très fort rebond de son chiffre d'affaires en cette fin d'année le conduisant à prévoir un atterrissage à -13% par rapport à 2019 à périmètre constant. Cette performance commerciale s'accompagnant d'une très forte amélioration de la profitabilité, sa marge opérationnelle courante devrait ressortir en progression d'un à 1,5 point et se situer aux environs de 7,5 à 8% du chiffre d'affaires à périmètre constant. Delfingen ajoute que 'dans le même temps, la contribution du périmètre acquis de Schlemmer depuis le 1er septembre 2020 surperforme aussi largement les attentes avec des marges opérationnelles au-delà des 10% du chiffre d'affaires'.

Valeurs associées DELFINGEN Euronext Paris +16.73%