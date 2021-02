Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen : entouré après son CA du 4e trimestre Cercle Finance • 08/02/2021 à 14:28









(CercleFinance.com) - Delfingen bondit de 10%, entouré après la présentation d'un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 57,5% à 90,8 millions d'euros, avec une croissance organique de la division automobile de 19%, surperformant le marché automobile de 17 points. 'La belle performance commerciale au quatrième trimestre confirme le positionnement stratégique de l'entreprise sur un marché automobile en pleine évolution avec l'accélération de la demande pour des véhicules hybrides et électriques', commente la société. Dans ce contexte, le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués, confirme anticiper pour 2020 une marge opérationnelle courante aux environs de 8% du chiffre d'affaires.

Valeurs associées DELFINGEN Euronext Paris +13.29%