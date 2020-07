Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen : en négociation pour des activités de Schlemmer Cercle Finance • 17/07/2020 à 08:20









(CercleFinance.com) - Delfingen indique être entré en négociation exclusive pour le rachat des activités sur le territoire Europe-Afrique de Schlemmer, groupe allemand spécialisé dans la protection des câblages et la fabrication de pièces injectées pour l'automobile. Le périmètre en négociation représente un chiffre d'affaires de l'ordre de 100 millions d'euros, 1.000 personnes et cinq usines en Allemagne, Roumanie, Russie, Maroc et Tunisie, ces deux dernières étant en joint-venture. L'acquisition pourrait être effective dans un délai de trois mois, le temps de finaliser la documentation juridique et la levée des conditions suspensives. En cas de réalisation, elle sera financée par de la dette levée auprès des partenaires financiers actuels.

