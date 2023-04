Delfingen en baisse après l'annonce de deux acquisitions et de ses résultats 2022

(AOF) - Delfingen perd 2,69% à 47,10 euros après avoir annoncé ce matin deux acquisitions en Allemagne et en Corée sur les marchés stratégiques de la protection des câblages pour la mobilité et pour l'industrie. L'équipementier automobile acquiert 85% de Reiku GmbH, créée en 1969, et implantée à Wiehl. Spécialisée dans la protection des câblages des applications industrielles (robotique, automatismes, …), cette société familiale allemande compte 60 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros.

Cette opération permet à Delfingen, équipementier automobile spécialiste solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides, d'accélérer sa diversification dans le domaine des applications industrielles, qui constitue l'un de ses axes prioritaires de développement. Le marché industriel représente 14% du chiffre d'affaires en 2022.

Par ailleurs, le groupe acquiert 100% de AHN Chem Co. Ldt, société coréenne implantée dans la ville de Gyeongsan. Spécialisée dans les gaines textiles et les écrans thermiques pour la protection des faisceaux électriques, tubes et durites, AHN Chem Co. Ldt compte 40 collaborateurs et a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros en croissance de 20%.

Cette opération permet à Delfingen de renforcer sa position auprès des constructeurs et équipementiers coréens ainsi que de poursuivre le développement de son expertise textile, un marché en forte croissance pour adresser les enjeux des nouvelles motorisations électriques et hybrides.

Ces deux opérations interviennent après l'annonce vendredi soir par Delfingen d'un résultat opérationnel courant 2022 en baisse de 13% à 21,1 millions d'euros, qui fait ressortir une marge de 5% contre 6,6% en 2021. Le chiffre d'affaires ressort à 417,1 millions d'euros, en hausse de 15 % sur un an. Pour 2023, l'objectif est un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, en croissance interne de près de 8%, et une marge opérationnelle courante de 6% contre 5% en 2022 et 6,6% en 2021. Le communiqué ne mentionnait pas de projets de croissance externe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.