Delfingen: distingué par Ethifinance pour sa performance ESG

(CercleFinance.com) - Delfingen annonce avoir été mis à l'honneur par Ethifinance pour sa bonne performance ESG en 2022 et obtenir la médaille de bronze, ayant reçu une note de 57/100, en nette amélioration par rapport à 2021 (+6 points).



L'équipementier automobile figure à la 23ème place sur 100 sociétés évaluées dans son secteur (consommation discrétionnaire) et à la 72ème sur 337 sociétés évaluées dans sa catégorie de chiffre d'affaires (entre 150 et 500 millions d'euros).



EthiFinance ESG Ratings, agence de notation extra-financière du groupe EthiFinance, évalue les entreprises selon un référentiel d'environ 140 critères répartis en quatre piliers : Environnement, Social, Gouvernance et Parties Prenantes Externes.





Valeurs associées DELFINGEN Euronext Paris -0.78%