Delfingen: croissance organique de 6,3% du chiffre d'affaires au 3e trimestre

(AOF) - Delfingen annonce un chiffre d’affaires de 115,0 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance organique de 6,3 %. L’équipementier automobile, spécialiste des solutions de protection des réseaux embarqués et des tubes pour transfert de fluides précise que sur les neuf premiers mois, ce chiffre est en croissance organique de 11,2% à 348,9 millions d’euros. Le groupe a confirmé ses objectifs pour l’exercice 2023 à savoir un chiffre d’affaires de 465 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de 6,5 %.

Delfingen souligne que ses ventes issues du marché Mobilité s'élèvent à 97,5 millions d'euros , en hausse de 4,5 % (+8,6 % à périmètre et taux de change constants) surperformant la production automobile de 4,8 points " malgré le mouvement de grève initié depuis mi-septembre chez trois des constructeurs automobiles majeurs aux Etats-Unis ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.