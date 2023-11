Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen: croissance du CA, confirmation des objectifs information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - Delfingen annonce une croissance de 4,6% de son CA au 3e trimestre, à 115 ME ou de +6,3% en données organiques (à périmètre et taux de change constants).



L'activité progresse dans la division 'Mobilité' (+8,6% en org.) mais recule de 6,1% en org. dans la division 'Industriel'



En cumul sur les neuf premiers mois de 2023, la société enregistre un chiffre d'affaires de 348,9 ME, en hausse de +11,1 % (+11,2 % à périmètre et taux de change constants).



Au regard de l'activité enregistrée sur les neuf premiers mois de l'année, Delfingen confirme ses objectifs pour l'exercice 2023 à savoir un chiffre d'affaires de 465 ME et une marge opérationnelle courante de 6,5 %.





