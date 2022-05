Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen: croissance de 2% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/05/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Delfingen Industry publie au titre des trois premiers mois de 2022 un chiffre d'affaires de 102,2 millions d'euros, en croissance de 1,9% (+0,6% en organique), la progression de 3,5% du pôle mobilité ayant compensé une contraction de 6,6% du pôle industriel.



Concernant le pôle mobilité, le chiffre d'affaires a augmenté très légèrement de 0,3% à taux de change et périmètre constants, surperformant néanmoins une production automobile mondiale en contraction de 4,5% sur cette période.



S'il reste 'très prudent sur les anticipations de marché', Delfingen anticipe une surperformance du marché de deux à trois points compte tenu de son positionnement stratégique dans les solutions de protection des câblages électriques des véhicules.





