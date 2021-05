DELFINGEN confirme ses objectifs annuels à l'issue d'un premier trimestre dynamique

(AOF) - Sur une place parisienne maussade, Delfingen parvient à progresser de 3,45 % à 51 euros l'action, porté par son point d'activité du premier trimestre, à l'issue duquel il a confirmé ses objectifs annuels. Sur les trois premiers mois de l'année, le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués a réalisé un chiffre d'affaires de 100,3 millions d'euros, en hausse de 70,3 % sur un an à données publiées et de 13 % en organique.

Dans le détail, les ventes de la division Automobile, qui représentent un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires total, progressent de 13,2 % en organique à 51,2 millions d'euros, stimulées par le dynamisme des systèmes de protection des câblages électriques. Delfingen se félicite d'avoir surperformé le marché automobile dans toutes les régions, particulièrement en Europe/Afrique et Amériques.

Pour leur part, les ventes sur le marché industriel avancent de 12,1 % en organique à 11 ,2 millions d'euros, notamment tirées par les ventes de Drossbach North America.

Enfin, les ventes du périmètre Schlemmer, intégré à 100 % à partir du 1er janvier dernier, s'élèvent à 37,9 millions d'euros. " Un niveau d'activité supérieur à celui escompté au moment de l'acquisition ", se réjouit Delfingen.

Dans la mesure où les conditions de marché (production automobile, prix des matières premières, délais d'approvisionnement, évolution du dollar) ne se dégraderaient pas au-delà de celles rencontrées au 1er trimestre, Delfingen confirme ses objectifs annuels, à savoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 370 millions d'euros et une marge opérationnelle de 8 à 9%.

Le prochain catalyseur pour la valeur sera la publication du chiffre d'affaires du premier semestre 2021, le 6 août prochain.

Un mouvement de consolidation devrait se produire

Selon une étude réalisée par le cabinet Roland Berger et la banque Lazard auprès de 600 entreprises du monde entier, les équipementiers automobiles ont lourdement pâti de la chute du marché automobile sur les six premiers mois : leur marge d'exploitation (Ebit), a chuté à 1,7% (contre 5,1% l'an dernier). Leur endettement s'est alourdi, dépassant, le plus souvent, trois fois leur Ebitda. D'après l'étude, suite à des ventes de véhicules légers neufs qui ne devraient pas dépasser 72 millions en 2020 sur le plan mondial (- 20% sur un an), les revenus des sous-traitants chuteront de 15 % à 20 %. Dans ce contexte fortement dégradé, le nombre d'opérations de fusions-acquisitions, qui devrait une nouvelle fois baisser en 2020, devrait rebondir l'an prochain. Sur un secteur, en pleine transformation, toutes les entreprises n'auront pas, en effet, les moyens d'adapter leur appareil de production à l'électrification des motorisations par exemple.