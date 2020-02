DELFINGEN: chiffre d'affaires en croissance organique de 4,5%

(AOF) - Delfingen a publié un chiffre d'affaires pour son exercice 2019 en hausse de 4,5% en organique à 230,5 millions d'euros. La division automobile (81% des ventes) progresse de 6,3% en organique, alors que l'Industriel recule de 2,9% à cause des isolations électriques et thermiques mais aussi des sangles et ceintures techniques. L'activité en Europe, Amériques et Asie augmente de 4,6%, 8,1% et 5,6% respectivement, dont +6,4% en Chine. Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides a connu des effets de change positifs pour 6,9 millions d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS