Delfingen: cession effective des activités en Russie

(CercleFinance.com) - Delfingen Industry indique avoir finalisé la cession de son entité russe au management local, suite à la levée de toutes les conditions à cette opération. Il avait suspendu le 25 mars ses activités en Russie opérées dans son usine de Nizhny Novgorod.



Le prix de cession sera intégralement reversé à sa Fondation d'entreprise, qui oeuvre autour de l'accès à un logement décent, la compensation du handicap, l'accès à la santé et à l'éducation et la préservation de l'environnement.



Cette opération impactera les résultats semestriels d'une charge d'ajustement non-cash. Pour rappel, le site cédé de Nizhny Novgorod compte 60 collaborateurs avec un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de six millions d'euros pour 2021.





