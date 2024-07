Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Delfingen: C.A. semestriel en repli, prudence affichée information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Delfingen cède plus de 5% mardi à la Bourse de Paris après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en baisse pour le premier semestre et manifesté sa prudence pour 2024.



Le spécialiste de la protection des câblages et du transfert de fluides, notamment à destination du marché de l'automobile, a vu son chiffre d'affaires diminuer de 3,9% à 224,7 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.



A périmètre constant, c'est-à-dire hors acquisitions et effet des taux de change, son chiffre d'affaires ressort en baisse de 5,6%.



Dans un communiqué, le groupe explique que les ventes de véhicules électriques ont marqué une pause en Amérique du Nord et en Europe, ce qui a

mécaniquement pénalisé son activité.



Dans ce contexte jugé 'exigeant', et compte tenu d'un environnement économique toujours 'volatile', Delfingen indique rester prudent, tablant sur une rentabilité opérationnelle courante inférieure à celle du premier semestre 2023.



Dans une note de réaction, les analystes d'Euroland évoquent un premier semestre 'complexe', sans amélioration en vue au second semestre.



La société de Bourse revoit ainsi à la baisse sa prévision de résultat opérationnel (Ebit) à 20,2 millions d'euros, contre 29,1 millions précédemment.



Euroland réitère sa recommandation d'achat sur le titre, mais abaisse son objectif de cours à 48 euros contre 58 euros précédemment.





Valeurs associées DELFINGEN 29,60 EUR Euronext Paris -5,73%