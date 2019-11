Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen : bonne croissance des ventes 9 mois Cercle Finance • 08/11/2019 à 17:51









(CercleFinance.com) - Delfingen publie ce vendredi un chiffre d'affaires de 172,9 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de l'année 2019, en croissance de +7,3% en données publiées et de +3,7% en organique. Le chiffre d'affaires du marché automobile, à taux de change constants, progresse de +5,2% à fin septembre 2019 (pour une production automobile mondiale en recul de -6%), alors que les ventes des marchés de spécialités reculent de -2% à change constant. 'La progression des ventes à taux de change constants en 2019 confirme le potentiel de croissance de Delfingen, conformément à son plan stratégique : leadership dans le domaine de la protection des réseaux embarqués et diversification dans le domaine des tubes techniques pour les transferts de fluide', indique le groupe.

Valeurs associées DELFINGEN Euronext Paris +2.63%