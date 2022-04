Delfingen bondit dans le sillage de ses résultats annuels

(AOF) - Sur une place parisienne en légère hausse, Delfingen bondit de 9,43% à 52,20 euros l'action dans le sillage de ses résultats 2021. Le spécialiste des solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 16,1 million d’euros l’an dernier, à comparer avec un bénéfice net de 45,3 millions d’euros en 2020. De son côté, le résultat opérationnel courant est ressorti à 24,1 millions d’euros (+8,1% sur un an), d’où il découle une marge de 6,6% (contre 9,2%).

Enfin, le chiffre d'affaires s'établit à 363 millions d'euros, en hausse de 50,1% à données publiées et de 11,5% en organique.

L'an dernier, le marché automobile a été confronté à la pénurie de semi-conducteurs ainsi qu'à la forte hausse de l'ensemble des matières premières. Dans ce contexte difficile, le groupe dit avoir démontré, une nouvelle fois, sa capacité d'adaptation.

En 2021, Delfingen affiche une surperformance de 12,2 points par rapport au marché automobile, principalement dans les régions Amériques et Asie.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Delfingen proposera une distribution de dividendes à hauteur de 3 millions d'euros.

Du fait des impacts attendus du conflit entre la Russie et l'Ukraine, notamment en termes de risque d'approvisionnement de certaines matières premières, Delfingen rappelle que les prévisions de croissance de la production automobile mondiale ont été revues à la baisse à +6% contre +9% antérieurement (source IHS mars 2022).

A ce titre, Delfingen anticipe une croissance de ses ventes supérieure à celle du marché de 2 à 3 points. Le groupe confirme ainsi l'objectif dévoilé fin mars, à l'occasion de la suspension de ses activités en Russie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une recomposition du marché européen se profile

Faurecia va reprendre en deux temps l’allemand Hella pour 6,7 milliards d'euros (si 100 % sont acquis). Grâce à cette opération et aux 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires, Faurecia devrait devenir le septième acteur mondial, et non plus le neuvième, sur le marché des équipements automobiles. Il se positionnera ainsi juste devant l'allemand Continental. Plusieurs restructurations devraient intervenir parmi les petites et moyennes entreprises allemandes qui n’ont pas pris le virage de l’électrique. Le concurrent de Faurecia pour la reprise de Hella, Mahle, réalise encore la moitié de son chiffre d'affaires avec les moteurs à essence et diesel. Quant au spécialiste des pots d'échappement, Eberspächer, il en dépend même à 80%. Environ 200.000 emplois seraient menacés. Continental a déjà annoncé la suppression de 13.000 emplois en Allemagne et 30.000 dans le monde.