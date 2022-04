Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Delfingen: bien orienté après ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 13:08









(CercleFinance.com) - Delfingen Industry grimpe de 6% après la publication d'un résultat net part du groupe de 16,1 millions d'euros au titre de 2021, contre 45,3 millions l'année précédente, et d'une marge opérationnelle courante à 6,6% du chiffre d'affaires (contre 9,2% en 2020).



Le spécialiste de la protection des fluides embarqués affiche un chiffre d'affaires de 363 millions d'euros, en hausse de 50,1% grâce à l'intégration du périmètre Schlemmer, et avec une surperformance de 12,2 points par rapport au marché automobile.



Lors de la prochaine assemblée générale, qui se tiendra le 3 juin, le conseil d'administration proposera une distribution de dividendes à hauteur de trois millions d'euros. Delfingen confirme attendre une poursuite de sa croissance en 2022, malgré le contexte.





Valeurs associées DELFINGEN Euronext Paris +6.08%